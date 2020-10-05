Манчестер, Великобритания, , 20:28 — REGNUM Представители «Манчестер Юнайтед» сделали трансферное предложение «Уотфорду» по переходу атакующего полузащитника Исмаилы Сарры, информирует Sky Sports.

Сообщается, что «Уотфорд» требует в качестве компенсации за переход футболиста не менее 50 миллионов фунтов. Также возможен вариант аренды с обязательным правом выкупа прав на игрока.

Клубы из АПЛ имеют право подписывать игроков Чемпионшипа вплоть до 16 октября, однако окончательные заявки футболистов для участия в еврокубках должны быть поданы до завтра.

В минувшем розыгрыше АПЛ Сарр набрал 11 (5+6) очков по системе «гол+пас» в 28 матчах. В текущем сезоне он провел два матча в Чемпионшипе.