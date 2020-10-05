Турин, Италия, , 20:21 — REGNUM «Ювентус» усилил состав в последний день трансферного окна.

Согласно подтверждениям на официальной странице «Фиорентины», полузащитник Федерико Кьеза продолжит свою профессиональную карьеру в составе туринского «Ювентуса». «Старая сеньора» согласовала аренду игрока сроком на два года с обязательным правом выкупа.

За первый год «Юве» выплатит компенсацию в размере 2 миллиона евро, за второй год она составит 8 миллионов.

По некоторым данным, сумма обязательного выкупа обойдётся «туринцам» в 40 миллионов.

В минувшем сезоне 22-летний хавбек набрал 19 (10+9) очков по системе «гол+пас» в 34 матчах чемпионата.