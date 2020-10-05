Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Футбольный матч между сборными Грузии и Белоруссии, который запланирован в Тбилиси на 8 октября, лучше проводить без болельщиков из-за риска распространения коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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«Моя личная рекомендация такова, что игра должна пройти без зрителей», — сказал врач.

Он отметил, что в УЕФА разрешили впускать болельщиков на матчи Еврокубка, но оставили окончательное решение за руководством стран.

С аналогичным заявлением выступила на брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Она считает, что риск распространения коронавируса слишком велик.

«Сегодня мы говорили о рисках, о том, насколько велик риск, если футбольный матч состоится», — сообщила глава минздрава.

Она добавила, что окончательное решение будет принято межведомственным координационным советом до конца сегодняшнего дня.

Напомним, в УЕФА ранее сообщили, что на играх разрешается впускать болельщиков, но стадион должен быть заполнен не более, чем на 30%. 8 октября в Тбилиси между командами из Белоруссии и Грузии пройдет полуфинальный матч плей-офф отборочного раунда Евро-2020.

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