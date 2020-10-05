Москва, , 14:58 — REGNUM Новый дворец спорта с ледовой ареной построят в 2023 году в посёлке Коммунарка в Москве. Об этом 5 октября сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Спортивный объект появится на территории административно-делового центра в Коммунарке. Уже подобран участок площадью более полутора гектаров.

«Сейчас ведется проектирование объекта с привлечением специалистов авторитетных проектных бюро», — сказал руководитель департамента.

Во дворце спорта будет также бассейн с двумя чашами, универсальные и тренажёрные залы.