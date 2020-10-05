Аддис-Абеба, , 10:43 — REGNUM Легкоатлет из Эфиопии Шура Китата стал победителем Лондонского марафона. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, спортсмен обогнал мирового рекордсмена на марафонской дистанции Элиуда Кипчоге.

Китата опередил кенийца Винсента Кипчумбу и финишировал со временем 2 часа 5 минут 41 сек. Другой представитель Эфиопии, Сисай Лемма, занял третье место.

Кипчоге, установивший мировой рекорд 2:01.39 в Берлине в 2018 году, в итоге финишировал восьмым.

Марафон этого года стал первым, на котором Кипчоге не одержал победу с того момента, как он финишировал вторым в Берлине в 2013 году. Он выиграл все 11 других марафонов, в которых участвовал, включая марафон на Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Я действительно разочарован», — сказал 35-летний спортсмен.

«У меня были проблемы с правым ухом, и затем его заложило, а потом у меня начались судороги и проблемы с бедром. Было холодно, но я не виню условия», — заявил Кипчоге.

Первоначально Лондонский марафон должен был состояться в апреле, но был перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса, из-за которой многие ведущие легкоатлетические соревнования были либо отменены, либо перенесены, в частности Олимпийские игры в Токио.