Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после поражения от «Сочи» (2:4) не стал комментировать действия арбитров. Однако у него остались вопросы к своим подопечным.

«Не доволен игрой на стандартах. Два мяча со стандарта пропустили, а в целом до удаления — равная, наверное, была игра, поэтому самоотдачей — доволен», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что игра состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Авторами голов стали Алексей Ионов и Дмитрий Полоз (ФК «Ростов»). Со стороны хозяев поля точными ударами в ворота отметились Никита Бурмистров, Артур Юсупов, дубль оформил Антон Заболотный.

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