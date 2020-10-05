Пекин, , 04:44 — REGNUM Первый парк экстремальных видов спора Пекина отрылся на празднования Дня образования КНР, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Шоуганский парк X-Games является частью плана омоложения Пекина. Он построен на промышленных развалинах и расположен очень близко к штаб-квартире оргкомитета Зимний Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Площадь парка составляет 17,8 тыс. кв. метров. Он состоит из площадки для скейтборда, площадок для спортивного скалолазания и зоны отдыха.

На полях для скейтбординга и спортивного скалолазания могут проходить международные мероприятия. Энтузиасты могут попрактиковать велосипедный мотокросс, который дебютирует на летней Олимпиаде в Париже 2024 года