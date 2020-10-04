Турин, Италия, , 23:38 — REGNUM Футболисты «Наполи» не явились на выездной матч чемпионата Италии против «Ювентуса» из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом 4 октября сообщает Reuters.

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Отмечается, что футболисты туринского клуба прибыли на матч за час до начала и вышли на поле, однако игроки «Наполи» не появились на стадионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти не разрешили «Наполи» вылететь на матч с «Ювентусом» в Турин из-за того, у нескольких футболистов команды был выявлен новый коронавирус.

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