Москва, , 22:20 — REGNUM Футболисты «Краснодара» в выездном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 4 октября на «ВТБ-Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Вячеслав Грулев и Даниил Лесовой.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 15 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября футболисты подмосковных «Химок» уступили московскому «Локомотиву» в выездном матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:2.

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