Сочи, Краснодарский край, , 19:00 — REGNUM Футболисты «Ростова» в выездном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили команде «Сочи». Встреча, завершившаяся со счётом 2:4, прошла 4 октября на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Антон Заболотный (дубль), Никита Бурмистров и Артур Юсупов. У гостей мячи забили Алексей Ионов и Дмитрий Полоз.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 17 баллов, находятся на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября футболисты подмосковных «Химок» уступили московскому «Локомотиву» в выездном матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:2.

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