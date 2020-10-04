Москва, , 16:08 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок» в выездном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому «Локомотиву». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 4 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Виталий Лисакович и Владислав Игнатьев. У гостей мяч забил Кирилл Боженов.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Футболисты «Химок», в активе которых также шесть баллов, находятся на 14-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты санкт-петербургского «Зенита» сыграли вничью с московским «Спартаком» в выездном матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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