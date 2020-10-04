Москва, , 15:51 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА уверенно обыграл краснодарскую команду «Локомотив-Кубань» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на паркете площадки УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского в Москве и закончилась победой хозяев со счетом 98:80.

При этом самыми результативныим игроками во встрече стал американский защитник краснодарского клуба Джордан Кроуфорд и американский же форвард ЦСКА Уилл Клайберн, которые оба смогли набрать за игру по 22 очка.

При этом в матче не участвовали баскетболисты ЦСКА Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс, результаты тестов которых на коронавирус ранее показали условно положительный результат.

Отметим, это вторая победа в трех матчах нового сезона Единой лиги ВТБ для ЦСКА и второе поражение для команды «Локомотив-Кубань» в трех играх.