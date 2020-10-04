Париж, , 15:06 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп, являющаяся второй ракеткой мира, проиграла польской спортсменке Иге Свёнтек в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

При этом до этого Халеп была главной фавориткой турнира и не проиграла ни одного матча, а в игре с теннисисткой из Польши уступила в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Встреча проходила в течение 1 часа 9 минут. За это время Симона Халеп дважды подала навылет, трижды ошиблась при подаче и не получила ни одной возможности взять подачу соперницы. Ее оппонентка, являющаяся 54-й ракеткой мира, один раз подала навылет и смогла реализовать 4 из 14 возможных брейк-пойнтов.

Отметим, за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек сыграет с победительницей противостояния между итальянкой Мартиной Тревизан и Кики Бертенс из Нидерландов.