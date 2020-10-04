Лас-Вегас, США, , 14:24 — REGNUM В настоящее время руководство промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) занимается переговорами по поводу проведения поединка между чемпионом UFC, российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном. Об этом 4 октября рассказал глава промоушна Дэйна Уайт, его слова приводит издание Sports Illustrated.

«Если Хабиб победит Джастина Гэтжи, вы получите еще один бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем», — сказал Уайт.

Также он выразил надежду на то, что теперь этот поединок состоится, так как зрители хотели бы его увидеть.

«Не думаю, что когда-либо видел, чтобы бой переносился так часто, как у этих двух (бойцов). Меня почти пугает их новый поединок», — признался глава UFC.

Отметим, бой с участием Нурмагомедова и Фергюсона планировался несколько раз, однако всё время переносился. При этом 24 октября 32-летний российский боец проведет поединок с американцем Джастином Гэтжи, который победил в мае Фергюсона в бою за временный титул чемпиона UFC в легком весе.