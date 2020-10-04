Милан, Италия, , 14:18 — REGNUM Португальский хавбек футбольного миланского клуба «Интер» Жоау Мариу станет игроком команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 4 октября сообщает L'Equipe.

По данным источника, 27-летний футболист сегодня, 4 октября, в случае удачного прохождения медицинского обследования в парижской команде, заключит с нею соглашение.

При этом ранее сообщалось, что возможностью приобретения игрока также интересуются команды «Севилья» и «Валенсия».

Отметим, в минувшем сезоне Жоау Мариу играл на правах аренды за московскую команду «Локомотив» и в 18 матчах отметился одним голом и пятью результативными передачами.