Химки, Московская область, , 14:18 — REGNUM Тесты на коронавирусную инфекцию трех игроков баскетбольного клуба «Химки», проводимые в ходе планового тестирования, показали положительный результат. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба подмосковной команды.

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Уточняется, что в ходе проведенных тестов их условно-положительные результаты были зафиксированы у латвийского легкого форварда Яниса Тиммы, защитника Евгения Воронова и американского форварда Джордана Мики.

Также указывается, что у Джордана Мики не наблюдается симптомов нового заболевания, а у Евгения Воронова и Янис Тимма — легкое недомогание.

«Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пять игроков минского хоккейного клуба «Динамо», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), отправлены в изоляцию после выявления у них нового коронавируса.