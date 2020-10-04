Хабаровск, , 13:45 — REGNUM Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл по буллитам хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и завершилась в серии послематчевых буллитов в пользу гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 2:2. У хозяев отличились Кирилл Рассказов (5-я минута) и Александр Горшков (35-я), у гостей — американский форвард Джастин Клус (46-я) и Дамир Жафяров (60-я при игре 6×5).

Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказалось «Торпедо», победный бросок на счету американского защитника клуба Криса Уайдмана.

Отметим, по итогам матча в активе «Торпедо» стало 12 очков, что позволяет клубу занимать 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У «Амура» 6 очков и 11-е место там же.