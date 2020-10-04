Москва, , 12:51 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» согласовал условия личного контракта с форвардом команды «Порту» из Кабо-Верде Зе Луишем. Об этом 4 октября сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, ожидается, что в ближайшем времени 29-летний футболист подпишет с московским клубом контракт сроком на три года.

При этом ранее игрок уже выступал в российском футбольном первенстве, играя с 2016 по 2019 год за московский «Спартак».

Отметим, в минувшем сезоне Зе Луиш сыграл в составе «Порту» в 31 матче и отметился в них 10 голами и двумя результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.