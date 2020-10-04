Минск, , 12:50 — REGNUM В результате тестирования на коронавирус хоккеистов минского «Динамо» после их возвращения в Минск после серии выездных матчей, у пятерых членов команды результат теста на SARS-CoV-2 оказался положительным, сообщает 4 октября пресс-служба хоккейной команды.

«У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию — они уже изолированы», — сообщает источник.

Врачи хоккейной команды следят за состоянием здоровья игроков команды, тренеров и персонала.

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В пресс-службе команды напомнили, что последний матч, который состоялся на выезде прошел 1 октября в Риге. В Латвии игроки, тренера и и администрация команды прошли тестирование на коронавирус согласно законодательству принимающей страны. По результатам тестирования положительный результат теста на коронавирусную инфекцию был обнаружен у восьми человек, в числе которых были и хоккеисты.