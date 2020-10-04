Париж, , 12:50 — REGNUM Итальянский форвард ливерпульского футбольного клуба Мойзе Кин перейдет на правах аренды в состав команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 4 октября сообщает L’Equipe.

По информации источника, в ближайшее время клубы заключат соглашение об аренде 20-летнего игрока, который перейдет на этих условиях в парижскую команду на один сезон.

Отметим, Мойзе Кин перешел в «Эвертон» из туринского клуба «Ювентус» летом 2019 года за €27,5 млн. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в четырех матчах, отметившись в них двумя голами.