Москва, , 12:25 — REGNUM Полузащитник Далер Кузяев, ранее игравший в составе санкт-петербургской футбольной команды «Зенит», заключил контракт с московским клубом «Локомотив». Об этом 4 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Уточнятся, что соглашение между 27-летним футболистом и московской командой заключено на срок в три года и что игрок пришел в новый клуб на правах свободного агента.

Отметим, Далер Кузяев стал игроком «Зенита» в 2017 году и в минувшем сезоне сыграл за свой тогдашний клуб в 28 матчах, отметившись в них двумя голевыми пасами. Также с 2017 года футболист играет в составе сборной России, где провел за это время 23 матча и забил в них один гол.