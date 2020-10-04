Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», выступающий в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), продлил контакт со своим канадским защитником Лукасом Йохансеном. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба команды из Вашингтона.

Также уточняется, что заключенное между командой и 22-летним хоккеистом соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один года. При этом игрок был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2016 года под общим 28-м номером.

Отметим, в минувшем сезоне Лукас Йохансен играл в фарм-клубе вашингтонской команды «Хёрши Беарс», где в девяти матчах сделал две результативные передачи.