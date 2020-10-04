Неаполь, Италия, , 10:28 — REGNUM Юристы футбольного клуба «Наполи» в настоящее время ведут переговоры с руководством высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу (Серии А) о вероятности переноса выездного матча третьего тура первенства с туринской командой «Ювентус». Об этом 4 октября сообщает журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, команда из Неаполя не сможет поехать в Турин на матч и потому ее юристы ведут переговоры о переносе игры для того, чтобы избежать технического поражения за неявку.

Отметим, ранее стало известно, что власти не разрешили «Наполи» вылететь на матч с «Ювентусом» в Турин из-за того, у нескольких футболистов команды был выявлен новый коронавирус.