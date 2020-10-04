Абу-Даби, 4 октября 2020, 10:13 — REGNUM Американская боец смешанного стиля (ММА) Холли Хольм оказалась сильнее в поединке с представительницей Мексики Ирен Альданы в бою на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFС Fight Night Island 4, проходившем в Абу-Даби.
Поединок продлился в течение всех пяти заявленных раундов и закончился победой американской спортсменки по единогласному решению судей со счетом 50:44, 50:45, 50:45.
Отметим, данная победа стала для 38-летней Холли Хольм 14-й (6 — досрочно) при пяти поражениях. Для 32-летней Ирен Альданы это поражение стало шестым при 12 выигранных боях.