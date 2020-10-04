Абу-Даби, , 09:32 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Кейси Кенни одержал верх над китайским спортсменом Хейли Алатенгом в поединке на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 4, проходившем в Абу-Даби.

Бой проходил в течение всех трех заявленных раундов и по его итогам победа единогласным решением судей со счетом 30−25, 30−26, 30−27 была присуждена американцу.

Отметим, это победа стала 13-й (6 — досрочно) для Кейси Кенни в ММА при двух поражениях. Для Хейли Алатенг данное поражение стало седьмым при десяти победах (6 — досрочно).