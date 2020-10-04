Мадрид, , 09:07 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» интересуется возможностью приобретения в свой состав хорватского форварда мадридской команды «Атлетико» Николы Калинича. Об этом 4 октября сообщает на своем сайте журналист Джанлуки ди Марцио.

Кроме того, указывается, что 32-летним футболистом также интересуется команда «Торино» и уточняется, что итальянский клуб имеет приоритет перед «Локомотивом» в данном вопросе.

Отметим, в минувшем сезоне Никола Калинич игра на правах аренды за команду «Рома», в составе которой провел 19 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами.