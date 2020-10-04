Абу-Даби, 4 октября 2020, 08:10 — REGNUM Французский боец смешанного стиля (ММА) российского происхождения Насурдин Имавов оказался сильнее в поединке с американцем Джорданом Уильямсом на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 4, проходившем в Абу-Даби.
По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 29−27, 29−27, 29−28 отдали победу Имамову.
Отметим, это победа стала девятой подряд для 25-летнего Имавова в ММА при двух поражениях. Для Уильямса данное поражение стало четвертым при девяти выигранных поединках.