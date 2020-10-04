Екатеринбург, 4 октября 2020, 09:35 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» проиграл очередной домашний матч. В этот раз его соперником стала команда московского ЦСКА.

Акинфеев с мячом
Акинфеев с мячом
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Болельщики ЦСКА
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Болельщики ЦСКА
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Борьба на поле
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Василий Березуцкий
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Васин против Шаболина
Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Игра прошла 3 октября в Екатеринбурге в рамках домашнего матча десятого тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 2:0 в пользу гостей. Голы забили Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

Васин против Шаболина
Виктор Гончаренко
Васин против Шаболина
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев
Виктор Онопко и Алан Дзагоев
Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Виктор Онопко и Алан Дзагоев
Алексей Колчин. © ИА REGNUM

По итогам десяти матчей ЦСКА сейчас имеет в турнирной таблице третье место. У него 19 очков. Команда «Урала» занимает одиннадцатое место с десятью очками.

Влашич в окружении защитников Урала
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Герасимов и Кучаев
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Герасимов против Сигурдссона
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Евсеев разгоняет атаку
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Йовичич
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Игорь Акинфеев
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Илья Помазун
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Карпов выигрывает верхний мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Карпов и Мишкич
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Кучаев
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Марадишвили забивает в ворота Урала
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Момент у ворот ЦСКА
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Роман Емельянов
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стык на поле
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Тикнизян получает указания от тренера
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Шаболин и Зайнутдинов
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Эль-Кабир подает в штрафную
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Марадишвили и Калинин
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Попытка достать мяч
Алексей Колчин. © ИА REGNUM