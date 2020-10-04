Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» проиграл очередной домашний матч. В этот раз его соперником стала команда московского ЦСКА.

Акинфеев с мячом Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Игра прошла 3 октября в Екатеринбурге в рамках домашнего матча десятого тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 2:0 в пользу гостей. Голы забили Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

Васин против Шаболина Алексей Колчин. © ИА REGNUM Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко и Юрий Матвеев Алексей Колчин. © ИА REGNUM Виктор Онопко и Алан Дзагоев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

По итогам десяти матчей ЦСКА сейчас имеет в турнирной таблице третье место. У него 19 очков. Команда «Урала» занимает одиннадцатое место с десятью очками.