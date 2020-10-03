Москва, , 21:09 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в выездном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским «Спартаком». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

В составе красно-белых голевыми действиями отметился Эсекьель Понсе, у гостей мяч забил Александр Ерохин.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Спартака», в активе которых также 21 балл, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты екатеринбургского «Урала» уступили московскому ЦСКА в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2.

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