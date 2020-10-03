Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 3 октября на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

В составе победителей голевыми действиями отметились Бактиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты «Урала», в активе которых десять баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты «Уфы» сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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