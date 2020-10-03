Уфа, , 16:10 — REGNUM Футболисты «Уфы» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с волгоградским «Ротором». Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла 3 октября на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков. Футболисты «Ротора», в активе которых три балла, находятся на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября футболисты «Сочи» сыграли вничью с клубом «Краснодар» в домашнем матче девятого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

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