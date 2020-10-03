Москва, , 15:59 — REGNUM Президентом Союза тхэквондо России (СТР) вновь избран находящийся на данном посту Анатолий Терехов. Об этом 3 октября сообщил главный тренер российской национальной команды Вадим Иванов, который является членом исполкома СТР, его слова приводит ТАСС.

«Терехов единогласно избран президентом Союза тхэквондо России», — заявил Вадим Иванов.

Также известно, что Терехов был единственным кандидатом на данный пост, он является президентом СТР с 1 декабря 2009 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единственным кандидатом на выборы президента Федерации гандбола России (ФГР), которые будут проведены 16 октября, зарегистрирован Сергей Шишкарев.