Лас-Вегас, США, , 15:57 — REGNUM С предложением к американскому бойцу смешанного стиля (ММА) Дастину Порье провести бой-реванш с представителем Ирландии Конором Макгрегором обратился президент промоушна Абсолютный бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Интервью с главой промоушна 3 октября разместила на своей странице в соцсети Twitter журналистка портала MMA Junkie Фару Ханнун.

Джастин Порье TheDurandal42

Как сообщил Уайт, он обратился к обоим бойцам провести такой поединок в январе 2021 года и Порье уже согласился на него, а ответ от Макгрегора должен быть получен в ближайшее время.

При этом ранее оба бойца уже договорились провести благотворительный бой 12 декабря в Дублине.

Отметим, первый поединок между Порье и Макгрегором состоялся в сентябре 2014 года и в нем верх техническим нокаутом в первом раунде одержал ирландский боец.