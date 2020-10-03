Москва, , 15:12 — REGNUM Единственным кандидатом на выборы президента Федерации гандбола России (ФГР), которые будут проведены 16 октября, зарегистрирован Сергей Шишкарев. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба ФГР.

«Президент ФГР Сергей Шишкарёв официально объявил о решении участвовать в выборах главы Федерации гандбола России, которые пройдут на очередной конференции ФГР 16 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно уставу организации, предложения кандидатур на должности, которые являются выборными, должны быть направлены в ФГР не позднее, чем за 14 дней до даты начала конференции.

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