Париж, , 14:33 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублев переиграл южноафриканского спортсмена Кевина Андерсона в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

Спортсмен из России обыграл своего соперника в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Матч продолжался в течение 1 часа 36 минут. За это время Рублев, занимающий 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет 6 раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 13 возможных. Его оппонент, являющийся 118-й ракеткой мира, 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не получил ни одной возможности взять подачу российского спортсмена.

Отметим, соперником Рублева в матче за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» станет победитель противостояния между венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем и Тьяго Монтейро из Бразилии.