Париж, , 14:33 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла с разгромным счетом представительницу США Аманду Анисимову в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

Спортсменка из Румынии уверенно переиграла свою оппонентку в двух сетах со счетом 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время Халеп, являющаяся бывшей первой ракеткой мира среди женщин, три раза подала навылет, трижды же ошиблась при подаче и смогла реализовать 6 из 11 возможных брейк-пойнтов. Ее соперница за это же время один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Отметим, это победа стала для Симоны Халеп семнадцатой подряд, в матче за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» она поспорит с полькой теннисисткой Игой Свёнтек.