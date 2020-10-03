Париж, , 14:18 — REGNUM Российский защитник Владислав Молчан стал игроком французского футбольного клуба «Кан». Об этом 3 октября сообщает пресс-служба команды из Кана.

Также сообщается, что контракт между 20-летним игроком и командой заключен на четыре сезона, и что футболист будет играть в составе клуба под 5-м номером.

«Владислав обладает отличным атлетизмом и способен быстро восстанавливаться. Будем поддерживать его во всём. Он откроет для себя не только французский футбол, но и новую культуру», — заявил по данному поводу спортивный директор команды из Кана Йоанн Эделин.

Отметим, Владислав Молчан является воспитанником санкт-петербургского клуба «Зенит» и в начале нынешнего года перешел в состав красноярской команды «Енисей». Он принял участием в одном матче Футбольной национальной лиги, не отметившись в нем результативными действиями.