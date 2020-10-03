Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Вероятнее всего, североамериканская Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет приостанавливать свой регулярный сезон на время летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 3 октября сообщил комиссар НБА Адам Сильвер, его слова приводит агентство Reuters.

«Мы рассмотрим этот вариант. Маловероятно, что при учете позднего (из-за коронавируса — ред.) начала чемпионата, мы приостановим (свой регулярный) сезон ради Олимпиады (в Токио)», — сказал он.

При этом комиссар НБА заявил, что он тоже обеспокоен тем, что участвующие в чемпионате игроки из других стран не смогут принять участие в матчах с участием своих национальных сборных.

«Даже если мы запланируем паузу на Олимпийские игры, кто может быть уверен в том, что будет следующим летом?» — также указал Сильвер.

Отметим, в настоящее время в НБА идет финальная серия плей-офф, и начало нового сезона намечено на январь 2021 года.