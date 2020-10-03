Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Суд в США приговорил российского боксера Сергея Ковалева, обвиняемого в нападении на модель и актрису Джейми Фронтс, к трем годам условно. Об этом 3 октября сообщает портал TMZ.

Также уточняется, что 37-летний спортсмен признал свою вину.

Кроме того, известно, что инцидент произошел летом 2018 года, когда полиция американского города Биг-Бэр Сити (штат Калифорния) задержала Ковалева по подозрению в нанесении женщине побоев.

При этом, как рассказала сама актриса, боксер начал ухаживать за ней на вечеринке, однако она отклонила его слишком настойчивое ухаживание, и Ковалев с другом пошли за ней в номер, и там произошел указанный инцидент.

Также, по словам Фронтс, в результате нападения спортсмена у нее был сломан нос, сотрясение мозга и смещение шейного диска, за что российскому боксёру предъявили обвинение в нападении с применением силы, приведшее к серьезным телесным повреждениям.

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