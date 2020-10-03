Новосибирск, , 12:38 — REGNUM Строительство крупных спортивных объектов в Новосибирске, где в 2023 году состоится молодежный чемпионат мира по хоккею, будет завершено в срок. Об этом 3 октября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Те крупные спортивные объекты, которые сегодня я имел возможность с (губернатором Новосибирской области) Андреем Александровичем (Травниковым) посетить, создают уверенность, что они будут построены в срок», — сказал он.

Кроме того, министр спорта добавил, что уже построенные комплексы являются востребованными для проведения соревнований самого разного масштаба, включая международный, так как помимо молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске также состоится чемпионат мира по волейболу.

«Но более важно, что они (спортивные объекты) доступны для людей, создают имидж», — отметил Матыцин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что в настоящее время нет необходимости в возвращении ограничительных мер при проведении спортивных соревнований и тренировок из-за роста выявляемых в России случаев заражения коронавирусной инфекцией.