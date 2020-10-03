Флоренция, Италия, , 12:29 — REGNUM Футбольный клуб «Фиорентина» готов продать своего нападающего Федерико Кьезу за €60 млн. Об этом 3 октября сообщает Calciomercato.

По информации источника, главным претендентом на 23-летнего игрока является туринская команда «Ювентус», однако там считают сумму отступных за футболиста слишком большой и намерены добиваться ее уменьшения.

Отметим, в нынешнем сезоне Федерико Кьеза сыграл за свой клуб в шести матчах и отметился в них одним забитым мячом.