Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Тесты на коронавирусную инфекцию всего состава команды «Барыс» из Нур-Султана, сданные ими перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским клубом СКА, показали отрицательный результат. Об этом 3 октября сообщает «Шайба.kz».

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При этом 25 сентября стало известно, что число выявленных в «Барысе» случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 19.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Барыс» и СКА запланирован на 4 октября и начнется в 17:00 по местному времени (14:00 мск).

Отметим, ранее руководство КХЛ из-за вспышки SARS-CoV-2 в «Барысе» перенесло шесть матчей нынешнего сезона с участием казахстанского клуба.