Лидс, Великобритания, , 11:53 — REGNUM Футбольный клуб «Лидс» вновь заинтересовался полузащитником команды «Манчестер Юнайтед» Дэниелом Джеймсом. Об этом 3 октября сообщает Football Insider.

По данным источника, команда из Лидса предложила «МЮ» за 22-летнего футболиста £25 млн (около €27,5 млн), при этом ранее в манчестерском клубе отказались отдавать игрока в «Лидс» в аренду.

Отметим, Дэниел Джеймс вошел в состав «МЮ» летом 2019 года и в минувшем сезоне сыграл за клуб в 19 матчах, отметившись в них 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.