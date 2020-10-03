Милан, Италия, , 11:23 — REGNUM Немецкий защитник футбольного лондонского клуба «Челси» Антонио Рюдигер попал в сферу интересов команды «Милан». Об этом 3 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 27-летнего футболиста, который ранее уже играл в итальянском чемпионате Серии А в составе команда «Рома» и не прочь вновь вернуться туда.

При этом ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе игрока в другую лондонскую команду — «Тоттенхэм», однако главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ее опроверг.

Отметим, Антонио Рюдигер перешел в «Челси» из «Ромы» летом 2017 года за €35 млн. В минувшем сезоне сыграл за свой нынешний клуб в 20 матчах и отметился в них двумя мячами и одним голом в собственные ворота. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.