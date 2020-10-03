Москва, , 11:10 — REGNUM В настоящее время нет необходимости в возвращении ограничительных мер при проведении спортивных соревнований и тренировок из-за роста выявляемых в России случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 октября заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Пока мы не видим необходимости в ограничении, если говорим о проведении спортивных соревнований, тренировочных занятий», — заявил он.

Также глава Минспорта выразил надежду на то, что динамика выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 в России будет на какой-то период стабильной, а затем начнет снижаться и потому введения ограничительных мер карантинного характера не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 02 октября в России было выявлено в общей сложности 1 194 643 заразившихся коронавирусом, 9412 из которых за последние сутки.