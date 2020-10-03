Пекин, , 10:53 — REGNUM Полноценное соглашение с российским защитником Михаилом Сидоровым заключил пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 3 октября сообщает пресс-служба КХЛ.

Также указывается, что пекинская команда и 23-летний хоккеист заключили полноценное соглашение на один сезон.

Отметим, Михаил Сидоров является воспитанником ярославского клуба «Локомотив», также играл в составе казанского «Ак Барса». Всего в КХЛ сыграл в 153 матчах, сумев набрать в них 18 (3 шайбы + 15 результативных передач) очков.