Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший, являющийся экс-чемпионом мира по боксу, готов провести бой с российским чемпионом промоушна Абсолютный бойцовский чемпионата (UFC) — бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, или с ирландцем Конором Макгрегором только за гонорар в размере $300 млн. Его комментарий на эту тему приводит 3 октября портал BoxingScene.

«Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде Макгрегора. $ 150 млн за такой бой? Недостаточно. Нет. Моё здоровье важнее. Заплатите мне $ 300 млн, тогда будет смысл», — заявил Мэйвезер-младший.

Также боксер отметил, что в его спортивной карьере его эра уже была, однако подчеркнул, что готов провести поединки с Нурмагомедовым или Макгрегором.

«Если мне заплатят за эти два боя $ 600 млн», — подчеркнул спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Флойд Мэйвезер-младший заявил, что он готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым по правилам бокса, а в 2017 он победил Макгрегора в таком поединке, одержав победу техническим нокаутом в 10-м раунде.