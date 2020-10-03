Москва, , 09:50 — REGNUM Для решения вопроса по поездке сборной РФ по хоккею на первый этап Евротура в Хельсинки Федерация хоккея России (ФХР) свяжется с российскими МИД и Минспортом. Об этом 3 октября сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал глава штаба российской сборной, ФХР получила официальную информацию, что Финский хоккейный союз договорился о проведении первого этапа Евротура по хоккею — Кубка Карьяла — с властями страны, которые должны дать разрешение на вылет сборной России для участия в турнире чартерным рейсом.

Также Ротенберг уточнил, что в настоящее время в данном вопросе еще много деталей, с которыми ФХР ещё нужно ознакомиться.

«Будет условный «пузырь», но не такой как в Национальной хоккейной лиге. Нужны официальные подтверждения, сейчас мы изучаем все детали, документы, будем связываться с нашими властями, МИД, Минспортом, чтобы получить разрешение на вылет в Финляндию», — заявил первый вице-президент ФХР.

Кроме того, Ротенберг отметил, что решение Финляндии о проведении турнира является очень значимым, потому что позволяет сборной России провести сборы и полноценный турнир.

«Для нашего хоккея очень важно, что главная команда страны вновь соберется и проведет полноценный турнир высокого уровня, а наши зрители смогут за нее поболеть», — сказал он.

Отметим, матчи Кубка Карьяла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки будут проходить при соблюдении необходимых мер безопасности и с ограничениями по зрителям. Сборочная России проведёт встречи с командами Финляндии (5 ноября), Швеции (7 ноября) и Чехии (8 ноября).