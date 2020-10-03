Барселона, Испания, , 09:29 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» не ведет переговоров с командой «Манчестер Юнайтед» о приобретении английским клубом своего французского форвард Усмана Дембеле. Об этом 3 октября заявил технический секретарь каталонской команды Рамон Плэйнс, его слова приводит Football Espana.

«Нет никаких переговоров с «МЮ», могу это подтвердить. Дембеле — игрок «Барселоны», мы знаем его потенциал, и со всеми изменениями, которые произошли в команде, надеемся, что он проявит себя наилучшим образом», — заявил он.

Также технический секретарь отметил, что каталонский клуб рассчитывает воспользоваться возможностями 23-летнего игрока и выразил надежду на то, что у последнего будет хороший в игровом плане год в «Барселоне».

Отметим, Усмана Дембеле из-за травм не выходил на игровое поле с ноября 2019 года. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.