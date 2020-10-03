Лондон, , 09:29 — REGNUM Лондонский футбольный «Тоттенхэм» отклонил предложение команды «Пари Сен-Жермен» об аренде своего полузащитника Деле Алли. Об этом 3 октября сообщает Telegraph.

Уточняется, что парижская команда предлагала £4 млн за аренду 24-летнего игрока на один сезон, однако в «Тоттенхэме» его отклонили.

Отметим, Деле Алли играет в составе лондонского клуба с 2015 года и в минувшем сезоне сыграл в 38 матчах, отметившись в них 9 голами и 6 результативными передачами. Его текущий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.